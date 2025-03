Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé le Conseil des Ministres, marquant une étape importante pour la gouvernance et l’économie sénégalaises. Des initiatives majeures ont été annoncées, visant à renforcer la transparence, soutenir le développement économique et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Sénégal : renforcement de la gouvernance et transparence

Le président Faye a mis l’accent sur la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Il a réaffirmé son soutien au Comité national ITIE Sénégal, soulignant l’importance de se conformer aux nouvelles normes ITIE 2023. «Il est impératif d’actualiser le système de recouvrement des recettes collectées par l’État dans le cadre de l’exploitation des ressources minières et pétrolières et de publier régulièrement le registre des bénéficiaires effectifs», a-t-il déclaré. Cette mesure vise à assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources, bénéfique pour tous les Sénégalais.

Dans le même esprit, le président a annoncé la création de la «Médaille Gaïndé de la performance». Cette distinction honorera les citoyens ayant contribué de manière significative au progrès du Sénégal dans divers domaines. «Cette médaille sera attribuée à toute personne ayant contribué de manière décisive au progrès du Sénégal», a-t-il précisé. Il a également insisté sur la nécessité d’une gestion responsable des impacts environnementaux et sociaux des exploitations minières et pétrolières, en demandant un suivi rigoureux des fonds miniers et de réhabilitation des sites.

Développement économique et social

Le président Faye a abordé la question de la cherté de la vie, soulignant l’importance de maintenir un pouvoir d’achat décent pour la population. Il a appelé à une coordination étroite avec les associations de défense des consommateurs pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits. «Il a mis en avant l’importance de lutter contre la vie chère et de maintenir un pouvoir d’achat décent pour la population», rapporte le communiqué. L’évaluation des Zones économiques spéciales et des agropoles a également été mise en avant, avec un appel à renforcer la coordination entre les agences de promotion des investissements et de développement industriel.

Dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, le président a recommandé une gestion responsable des impacts environnementaux et sociaux découlant de l’exploitation minière et pétrolière.

Nouvelles nominations

Plusieurs nominations ont été annoncées pour renforcer l’administration publique. Le Colonel Amadou Cambel Dieng a été nommé Directeur du Service civique national, succédant au Colonel Cheikhna Dieng. Au ministère des Finances et du Budget, Massamba Dieng a été désigné Directeur général du Budget, et Cheikh Tidiane Diaw, Coordonnateur de la Direction générale du Budget. Ces nominations visent à renforcer la gestion administrative et budgétaire.

Ces décisions montrent l’engagement du gouvernement à construire un Sénégal prospère, transparent et soucieux du bien-être de ses citoyens.