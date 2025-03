Le Port Autonome de Dakar (PAD) n’a pas été prolifique au cours de l’année 2024. Au terme de son exercice 2024, le PAD a enregistré une baisse de 14,7 % pour un trafic de 19,14 millions de tonnes contre 22,4 millions de tonnes enregistrées en 2023. Cette chute est en majeure partie liée au ralentissement des débarquements (-16,4 %) et des embarquements (-11,6 %).

PAD : baisse annuelle des trafics au Sénégal

L’ensemble des trafics de marchandises du Port Autonome de Dakar (PAD) a connu une baisse significative de 14,7 %. Ceci selon l’Antenne nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). En effet, les trafics du PAD, notamment celui des phosphates, ont diminué de 28,5 %, tandis que les marchandises de la mer et d’autres catégories ont chuté respectivement de 13,9 % et 9,6 %.

A lire aussi : Sénégal : licenciements massifs dans les services publics

Dans le même temps, les embarquements et débarquements des hydrocarbures bruts (pétrole brut) ont régressé de 33,8 %, tandis que les marchandises diverses de la même catégorie ont enregistré une diminution de 10,8 %. Malgré la baisse du débarquement de certaines marchandises et produits, la demande accrue et la consommation locale des hydrocarbures raffinés et des produits de la mer ont fait augmenter leurs trafics au niveau du PAD. Ces derniers ont progressé respectivement de 22,6 % et 91,1 %.

Baisse mensuelle des trafics du PAD

En comparaison, la baisse annuelle des trafics du Port Autonome de Dakar est inférieure à celle observée sur le plan mensuel. Ainsi, sur une base mensuelle, la baisse des trafics maritimes a atteint 17,1 %. Cette situation met en évidence le ralentissement des activités du port du Sénégal. En revanche, une contestation des données a été effectuée par la direction du Port Autonome de Dakar. Celle-ci a mis en cause les chiffres avancés par l’ANSD. En effet, dans un communiqué, la direction a indiqué que la baisse mensuelle de 17,1 % est due à des facteurs conjoncturels. Toutefois, le trafic global des marchandises aurait enregistré une hausse de 6 %.

Elle ajoute que les contractions enregistrées à l’issue de l’année 2024 sont dues à une baisse temporaire des échanges maritimes internationaux. Une diminution qui a entraîné des perturbations logistiques causées par des tensions géopolitiques ainsi qu’un recul des volumes dans le cycle d’approvisionnement.