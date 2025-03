Après des années et de ses nombreuses réalisations, Serge Beynaud s’est imposé comme une figure incontournable du Coupé-Décalé en Côte d’Ivoire. Pourtant, à ses débuts, il a dû faire face à des critiques et des doutes, notamment de la part de Debordo Leekunfa, qui ne croyait pas en son talent.

Coupé-Décalé : Serge Beynaud revient sur les moqueries de Debordo Leekunfa à ses débuts

Auteur de titres à succès comme « C’est dosé », « Kababéléké » ou encore « Môkôdô », Serge Beynaud n’a pas toujours été sous les projecteurs. Il a commencé sa carrière avec confiance et persévérance, adoptant pour seul credo : le travail. Face aux critiques et obstacles, il a su s’imposer dans l’univers très compétitif du Coupé-Décalé.

Malgré le succès, Serge Beynaud n’a jamais oublié les débuts difficiles et les messages négatifs qui l’entouraient. Parmi eux, une déclaration marquante de Debordo Leekunfa : « À mes débuts, Debordo m’a dit que je n’avais pas de talent pour réussir dans la musique. » Il poursuit en évoquant les préjugés auxquels de nombreux artistes sont confrontés : « Chacun a sa chance, il ne faut pas sous-estimer les gens. Ce genre de paroles, on me les a sorties quand je commençais dans la musique. »

Il révèle par la suite que c’est lors d’une rencontre chez Joss Men Joss que Debordo Leekunfa lui aurait lancé ces mots blessants : « Tu vas faire quoi dans la chanson ? Tu n’as pas de talent. » Mais avec du recul, Serge Beynaud avoue qu’il ne garde aucune rancune et que, des années plus tard, ils en ont ri ensemble. Malgré cette adversité, l’auteur du hit « Mawa Baya » n’a jamais renoncé à ses rêves. Soutenu par son manager Gaëtan Inno, il a su tracer son chemin et est aujourd’hui sous le label Appel Music, poursuivant une carrière florissante.

Son parcours est une véritable leçon de persévérance pour tous ceux qui doutent de leur potentiel.