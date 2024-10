L’Infinix HOT 50i, avec son offre 25 mois de service après-vente, batterie saine 5000mah de 2 ans et l’écran poinçonné de 6,7 pouces, se positionne comme un smartphone à la fois performant et abordable. Ce téléphone mobile Android est conçu pour les personnes recherchant une fiabilité exceptionnelle à un prix ultra compétitif.

Infinix HOT 50i : le smartphone bijou le plus accessible arrive

Le design de l’Infinix HOT 50i n’est pas en reste. Son écran poinçonné de 6,7″ garantit une expérience visuelle immersive, tandis que la barre Dynamique ajoute une touche de modernité à ce modèle. En plus de ses caractéristiques de design, l’appareil est équipé du système d’exploitation : Android 14 et offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz Wet Touch (OTA), ce qui assure des transitions fluides et réactives, idéales pour le multimédia et les jeux.

En matière de photographie, l’Infinix HOT 50i embarque en lui une caméra haute résolution pour des clichés nets et détaillés, même dans des conditions de faible luminosité. Mais la véritable force de ce smartphone réside dans sa batterie saine de 5000mAh de 2 ans, une autonomie sans précédent.

Proposé à 65 000 CFA, l’Infinix HOT 50i est sans aucun doute le meilleur prix dans sa catégorie. Avec ses 25 mois de service après-vente, il offre une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs soucieux de la longévité de leur appareil. Achetez et découvrez la différence !

Ce téléphone mobile Android ne se contente pas d’être un simple appareil ; il remet en avant une priorité qui est l’expérience utilisateur en offrant une performance batterie longue durée pour un usage jour après jour.

Infinix continue de redéfinir les standards avec des innovations comme cet excellent écran poinçonné de 6,7″ et son exceptionnelle durée de vie de batterie pour laquelle 25 mois de service après-vente sont offerts. Vous aussi n’attendez plus, optez pour l’Infinix HOT 50i et profitez d’un smartphone fiable, performant, à un prix abordable.