Dans une vidéo choc, Souleymane Kamagaté a récemment annoncé son intention de porter plainte contre l’équipe du jeune rappeur Himra. Le conflit qui suscite déjà une vive polémique, serait lié à une violation de domicile et à un différend financier.

Tensions explosives : pourquoi Souleymane Kamagaté attaque le staff d’Himra en justice ?

Dans sa déclaration, Souleymane Kamagaté affirme avoir été victime d’une violation de domicile le 20 février 2025. Selon ses propositions, des membres du staff d’Himra auraient fait irruption chez lui par la force pour exiger le paiement d’une somme de 3 500 000 F CFA, correspondant, selon eux, au solde du cachet de l’artiste. « Ils sont entrés chez moi sans y être invités, en usant de la force », a-t-il déclaré, affirmant que cet incident dépasse une simple querelle financière et constitue une atteinte grave à sa vie privée.

L’impact de cette intrusion ne s’est pas limité à Souleymane Kamagaté. Sa famille a été profondément affectée par cet événement brutal. Il a confié que ses enfants étaient en état de choc et que son épouse, présente sur les lieux, aurait été insultée par les intrus. « Mes enfants et ma femme ne méritent pas ça. Ce n’était pas juste une question d’argent, mais une atteinte à ma famille », a-t-il ajouté, visiblement bouleversé.

Vers une bataille judiciaire : Souleymane Kamagaté contre-attaque

Face à cette situation, Souleymane Kamagaté ne compte pas en rester là. Il a annoncé son intention de déposer une plainte contre les membres du staff d’Himra pour violation de domicile, harcèlement et insultes. Cette affaire pourrait révéler les tensions existantes entre les artistes et leur entourage professionnel, mettant en lumière les abus parfois subis dans l’industrie musicale.

Le montant de 3 500 000 F CFA, revendiqué par l’équipe d’Himra, est au cœur du litige. Mais, les circonstances exactes de cette dette supposée restent nébuleuses . Il s’agirait d’un différend lié à une prestation artistique ou une collaboration entre Himra et Kamagaté. Pour l’instant, ni l’artiste ni son entourage n’ont fait de déclaration officielle pour clarifier la situation.

Ce conflit entre Souleymane Kamagaté et le staff d’Himra risque d’agiter le monde du showbiz dans les jours à venir. Alors que la justice devrait être saisie très prochainement , les fans des deux parties restent suspendues aux prochaines déclarations officielles. Cette affaire soulève également des questions plus larges sur la gestion des conflits dans l’industrie musicale et les recours possibles en cas d’abus.