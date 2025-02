Les start-ups africaines ont réussi à mobiliser 289 millions de dollars au cours du mois de janvier 2025, soit une somme plus de 3,5 fois supérieure à celle enregistrée en 2024. En revanche, en janvier 2019, les start-ups avaient levé auprès des investisseurs un montant similaire.

Start-up, un record de financement battu en janvier

Les start-ups africaines ont battu un record en janvier 2025 grâce à 40 et 26 opérations, représentant respectivement des transactions de 100 000 USD et 1 million USD. Ces financements proviennent principalement de capitaux propres à hauteur de 262 millions de dollars, soit 90 % du total, tandis que le reste a été obtenu par des instruments de dette. Cette augmentation est plus de 4,4 fois supérieure à celle de janvier 2024.

Par ailleurs, quatre transactions majeures ont représenté 60 % des fonds levés durant le mois. Il s’agit de PowerGen qui a levé plus de 50 millions USD pour développer une plateforme évolutive de solutions d’énergie renouvelable distribuée à travers l’Afrique. Lemfi, une fintech, a mobilisé 53 millions USD pour soutenir son expansion en Asie et en Europe. Naked, un assureur, a obtenu 38 millions USD pour automatiser et étendre son offre de produits. Enko Education a levé les 24 millions USD restants.

Bilan des financements en 2024

En 2024, les start-ups africaines ont levé 2,2 milliards de dollars sous forme de capital, de dette et de subventions. Ce montant représente une baisse de 25 % par rapport à 2023 et de 52 % par rapport à 2022.