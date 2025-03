Cela fait des jours qu’une rumeur enflamme les réseaux sociaux. Une rumeur impliquant l’artiste ivoirien Stelair et la compagne du rappeur Didi B. Face à l’ampleur des spéculations, l’interprète de « Ye Man » a finalement brisé le silence pour rétablir la vérité.

Scandale ou malentendu ? Stelair répond aux accusations sur la femme de Didi B

Tout est parti d’une vidéo tournée en France avec un blogueur. Dans cette séquence devenue virale, une question lui a été posée sur une prétendue relation avec la femme de Didi B. Mais selon lui, sa réponse, formulée avec ironie, a été mal interprétée et sortie de son contexte : « Si vous écoutez bien, vous verrez que je répondais de manière désintéressée et avec ironie. Donc, arrêtez de croire à cette manipulation d’informations. »

Stelair insiste : il n’a jamais entretenu de relation avec la compagne de Didi B et regrette que ces accusations infondées prennent une telle ampleur. Peiné par cette situation, il adresse un message fort à ses fans et au grand public : « Et franchement, arrêtez, parce que ça me fait mal ! »

Alors que la polémique continue d’agiter les réseaux sociaux, Stelair appelle à la prudence et encourage à vérifier les informations avant de tirer des conclusions hâtives. Une mise au point nécessaire qui, espérons-le, mettra un terme aux rumeurs.