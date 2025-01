Le compte à rebours est lancé ! Quatre des plus grands clubs espagnols vont s’affronter en Arabie Saoudite pour remporter la Supercoupe d’Espagne. Dès ce mercredi, le format « Final Four » promet des chocs explosifs.

Barça et Athletic : un choc frontal sur la Supercoupe d’Espagne

La première demi-finale mettra aux prises le FC Barcelone, ambitieux de retrouver son lustre d’antan, et l’Athletic Bilbao, habitué des surprises en coupe. Les Blaugranas, sous la houlette de Hansi Flick, voudront imposer leur jeu et offrir un premier titre à leurs supporters. De l’autre côté, les Basques, forts de leur expérience, comptent bien jouer les trouble-fêtes.

Le lendemain, le Real Madrid, tenant du titre en Liga et de la Supercoupe, affrontera Majorque, finaliste de la Coupe du Roi. Les Merengues, emmenés par Carlo Ancelotti, partent favoris mais devront se méfier de Majorque, capable de réaliser de belles performances contre les plus grands.

Les vainqueurs de ces deux demi-finales se retrouveront dimanche pour une finale qui s’annonce spectaculaire. Le stade Roi-Abdallah « Al-Jawhara » de Jeddah devrait vibrer au rythme d’une rencontre qui pourrait tout décider.

Ce format « Final Four » a déjà fait ses preuves et offre aux spectateurs des matchs de haut niveau dès les premiers tours. Les organisateurs espèrent que cette édition sera un nouveau succès et que le football espagnol continuera de rayonner à l’international.

Cette Supercoupe d’Espagne s’annonce passionnante. Les quatre équipes engagées ont toutes leurs chances de remporter le trophée. Les amateurs de football sont donc invités à ne pas manquer ce rendez-vous.