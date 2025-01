En Guinée, le Tribunal de Première Instance de Kaloum a condamné Aliou Bah, le président du parti Model à deux ans d’emprisonnement ferme. Il est reconnu coupable pour offense au chef de l’Etat.

Conflit politique en Guinée : Aliou Bah condamné pour offense au chef de l’État

Le Tribunal de Première Instance de Kaloum a rendu un verdict lourd contre Aliou Bah, président du parti politique Model. Reconnu coupable d’offense au chef de l’État et de diffamation par le biais d’un système informatique, il a été condamné à deux ans de prison ferme. Ce jugement intervient dans un contexte politique tendu en Guinée, où l’opposition exige le départ de la junte militaire.

Les avocats d’Aliou Bah, outrés par le verdict, ont exprimé leur indignation à la sortie de l’audience. Pour eux, cette condamnation est injustifiée et constitue une atteinte grave aux droits de leur client. Ils estiment que cette décision n’a pas lieu d’être et qu’elle est fondée sur des motivations politiques et non sur des bases légales solides.

La défense compte exploiter le délai légal pour faire appel, dans l’espoir d’obtenir une annulation de la peine ou, à tout le moins, une réduction.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)