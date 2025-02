L’artiste franco-camerounais Tayc sera en showcase exceptionnel le vendredi 28 février 2025. L’événement se tiendra dans l’enceinte de la célèbre boîte de nuit Le Milton, située à Saint-Lô (Manche).

Tayc en showcase exceptionnel au Milton de Saint-Lô : réservez vos places

Tayc, l’interprète des hits « N’y pense plus » et de l’album « Héritage » en duo avec Dadju, sera en showcase exceptionnel le vendredi 28 février 2025. La discothèque Le Milton continue d’attirer les plus grandes stars de la musique. Après avoir reçu Dadju en décembre dernier, c’est maintenant Tayc qui viendra électriser le public saint-lois lors d’une soirée qui promet d’être mémorable.

Révélé par ses mélanges subtils de R&B, soul et afrobeat, Tayc s’est imposé comme l’un des artistes incontournables de la scène urbaine francophone. Son passage au Milton sera l’occasion pour ses fans de vivre une expérience musicale immersive et intime. Le tarif du show est de 28,99 €. Les fans du Camerounais peuvent déjà réserver dès maintenant leurs places sur site placeminute.