Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a procédé à un remaniement en profondeur de l’appareil sécuritaire du pays. Par décret présidentiel en date du 16 octobre, plusieurs hauts responsables de la police, de la gendarmerie, de l’armée et de la Garde nationale ont été relevés de leurs fonctions.

Mahamat Idriss Déby Itno se sépare de plusieurs hauts responsables sécuritaires au Tchad

C’est une décision qui fait suite au limogeage du ministre de la Sécurité, intervenu il y a quelques jours. Ce vaste mouvement opéré par le chef de l’État Mahamat Idriss Déby Itno intervient dans un contexte de tensions sécuritaires accrues au Tchad, marqué par des incidents violents et une montée de l’insécurité.

Les raisons exactes de ces changements à la tête des forces de l’ordre n’ont pas été officiellement communiquées. Cependant, ils interviennent alors que le pays fait face à de multiples défis sécuritaires, notamment des attaques de groupes armés et une instabilité croissante dans la région.

À noter que le climat politique est également tendu. Les partis d’opposition ont annoncé leur boycott des prochaines élections législatives et communales, prévues le 29 décembre, dénonçant un « climat délétère de dictature et de terreur » et des risques de « fraude électorale ».