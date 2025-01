Au Tchad, le ministère de l’Éducation nationale a pris une décision ferme. Les téléphones portables sont désormais interdits dans tous les établissements scolaires du pays, qu’ils soient publics, communautaires ou privés.

Le Tchad opte pour un environnement scolaire plus serein sans smartphones

Cette décision, inscrite dans un arrêté ministériel signé par Mamadou Gana Boukar, vise à créer un environnement d’apprentissage plus propice à la concentration et à la réussite des élèves. En limitant les distractions liées aux appareils électroniques, les autorités espèrent améliorer les résultats scolaires et favoriser un climat scolaire plus serein au Tchad.

Si l’utilisation des téléphones portables est globalement interdite, quelques exceptions sont toutefois prévues. À en croire la note ministérielle, les élèves pourront utiliser leurs appareils électroniques dans le cadre d’activités pédagogiques encadrées par les enseignants. De plus, les appels en cas d’urgence seront autorisés.

Des sanctions prévues pour les contrevenants

Pour garantir le respect de cette nouvelle mesure, des sanctions ont été prévues. Ainsi, tout élève surpris en possession de son téléphone portable dans l’enceinte de l’établissement s’expose à une suspension. En cas de récidive, l’exclusion pourrait être envisagée. Par ailleurs, l’arrêté interdit toute publication sur les réseaux sociaux susceptible de porter atteinte à la réputation de l’établissement ou de perturber le bon déroulement des cours.