Le Sénégal de Diomaye Faye et Ousmane Sonko mise sur une révolution de son système de transport. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre du Sénégal a déclaré que son gouvernement allait lancer la réalisation d’infrastructures partout sur le territoire national. Il s’agit d’infrastructures de connectivité et de logistique modernes et durables.

Un Sénégal à la pointe de la modernité dans cinq ans

La vision du gouvernement du Sénégal en matière de transport s’étend sur les cinq prochaines années. À cet effet, une stratégie de modernisation des moyens de transport sera portée par des réformes institutionnelles. Ces dernières mettront en œuvre les schémas directeurs de développement des aéroports régionaux et un schéma directeur des chemins de fer.

Sur le plan fluvio-maritime, le Sénégal misera sur l’optimisation des infrastructures maritimes et portuaires. Parlant de ports, il s’agira entre autres du port de Ndayane, du port de Bargny-Sendou, etc. Le renforcement des capacités de la flotte maritime pour soutenir le commerce est également un projet à mettre en œuvre. Il en sera de même pour la poursuite de la construction de routes et de pistes de désenclavement. Ceci permettra d’améliorer la connectivité à l’échelle nationale.

Cinq corridors stratégiques annoncés sur l’ensemble du territoire

Le programme du gouvernement sénégalais n’a épargné aucun sous-secteur du transport. Il entend mailler tout le territoire à travers cinq corridors stratégiques performants. Ces derniers relieront les huit pôles territoriaux de l’agenda de transformation par voies routières et ferroviaires.

« Le développement d’infrastructures de transport et de logistique sur ces corridors permettra de réduire les frais de transport et de logistique ainsi que les délais d’acheminement des produits Made in Senegal vers ses voisins proches », a souligné Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal.

Selon lui, le système de transport public sera également amélioré, que ce soit au niveau urbain, intra-urbain ou rural. Cela facilitera la mobilité des populations, à moindre coût, quel que soit leur lieu de domicile.

Sources de financement de ces projets

Afin de concrétiser ces projets ou réformes, le gouvernement du Sénégal devra mobiliser des fonds. Trois options sont identifiées comme sources de financement. Ousmane Sonko et son gouvernement misent sur l’optimisation des recettes fiscales, le renforcement de la mobilisation de l’épargne domestique et les diaspora bonds. Ce dernier mécanisme consiste à lever des financements auprès des Sénégalais de l’extérieur.