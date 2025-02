Récemment invitée à s’exprimer sur la rivalité entre Didi B et Himra, Tina Glamour n’a pas mâché ses mots envers le rappeur Chétté. Sans détour, elle a partagé son ressenti.

« Bon, j’avoue que j’écoute les deux. Je ne prends pas parti, car ils sont tous les deux mes fils. Himra, par exemple, je lui ai envoyé un message dans lequel je lui ai dit : « J’aime bien ta rage », et il a juste vu mon message sans répondre. Himra, quand Maman Tina apprécie quelque chose, tu prends ta caméra, comme tu sais le faire, et tu dis : « Maman, j’arrive ». Sinon, les deux ont du talent, et ils sont mes enfants. La maman de Didi B fréquentait beaucoup mon espace, qui était le NANDJELET…Himra, quand tu étais dans le noir, personne n’était autour de toi. Alors, quand moi, la mère de DJ Arafat, je t’envoie un message et que je te mets sur mon dos, tu dois laisser tes managers et me répondre instantanément en disant : « Maman, j’arrive. Maman, j’ai compris ». Ce n’est pas à cause de Pecto, mais ce n’est pas mauvais. En plus, tu avais repris une chanson d’Arafat… Viens, on va parler du Pecto de ça. », a lâché la mère du Yorobo relayé par la presse locale.