Le Sénégal a obtenu sur le marché des titres publics UMOA, un montant de 43,53 milliards FCFA, soit 66,34 millions d’euros, sur le marc grâce à une adjudication ciblée. Un résultat qui dépasse l’objectif initial de 40 milliards FCFA. Cette somme servira à financer des BAT (Bons Assimilables du Trésor) et des OAT (Obligations Assimilables du Trésor).

Objectif dépassé pour le Sénégal sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Sénégal a effectué sa première sortie sur le marché des titres publics de l’UMOA pour l’année 2025. Ainsi, le pays, représenté par Bassirou Diomaye Faye, a atteint son objectif grâce à cette opération, mobilisant 43,53 milliards FCFA avec un taux d’absorption de 57,18 %. Cette mobilisation a été réalisée à travers une adjudication ciblée de Bons et Obligations Assimilables du Trésor, ce vendredi 17 janvier 2025. Il s’agit d’un BAT d’une maturité de 364 jours et d’OAT d’une maturité de 3 et 5 ans.

En effet, la totalité des offres retenues proviennent entièrement des investisseurs sénégalais, pour un montant de 43,12 milliards FCFA, soit 99,08 % de l’enveloppe mobilisée. Détails de l’opération du Sénégal sur le marché des titres publics de l’UMOA. Cette opération s’est déroulée à travers deux instruments. Il s’agit du BAT (Bon Assimilable du Trésor) d’une maturité de 364 jours et OAT (Obligations Assimilables du Trésor) d’une maturité de 3 et 5 ans.

Dans le cadre de cette opération : le Bon Assimilable du Trésor, d’une maturité de 364 jours, a permis de mobiliser 4,8 milliards FCFA, avec un taux marginal de 6,93 % et un rendement moyen pondéré de 7,38 %. L’Obligation Assimilable du Trésor, d’une maturité de 3 ans, a enregistré un montant de 34,65 milliards FCFA avec un prix marginal de 9575 et un rendement moyen pondéré de 7,9 %.

La seconde OAT, d’une maturité de 5 ans, a permis de mobiliser 4,07 milliards FCFA, avec un prix marginal de 9425 et un taux de rendement moyen pondéré de 7,77 %.

Forte participation des investisseurs

Les investisseurs ont manifesté un grand intérêt pour cette opération. Ils ont proposé deux émissions : l’une pour un volume de 76,13 milliards FCFA et l’autre pour 43,52 milliards FCFA. Le Sénégal a finalement retenu l’offre de 43,52 milliards FCFA.