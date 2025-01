Marco Versace a récemment adressé un message poignant à son épouse Vitale. L’artiste a évoqué les épreuves douloureuses qu’ils ont traversées.

Entre un accident tragique et la perte de leur enfant, le couple Marco Versace – Vitale a vécu des moments difficiles. Marco a exprimé son désir profond d’aider Vitale à tourner la page et à se reconstruire. « Nous avons traversé une période très difficile il y a quelques mois, avec cet accident et la perte de notre enfant, Junior, comme tu aimais l’appeler. Cette perte t’a brisé, et moi, ça m’a profondément affecté. C’était la première fois que je vivais une telle épreuve », a confié Marco Versace.

Pour redonner le sourire à Vitale et l’aider à se relever, Marco a pris une décision symbolique et pleine de sens. « C’est pour cela que j’ai décidé qu’on aille au Palais de la Culture, parce que je sais que c’est ce que tu aimes. Tu veux vivre ton rêve comme aux États-Unis. Alors, pour t’aider à oublier ce passé douloureux et aller de l’avant, la meilleure chose que je puisse t’offrir aujourd’hui, c’est l’opportunité de faire ton concert au Palais de la Culture », a-t-il annoncé.

Ce geste de Marco Versace pour Vitale, vise à célébrer son talent tout en lui offrant un nouveau départ après ces épreuves marquantes. Le Palais de la Culture, lieu emblématique de la scène artistique ivoirienne, symbolise à la fois les ambitions de Vitale et le soutien indéfectible de Marco. Cette annonce a profondément touché les fans du couple, saluant leur capacité à surmonter les épreuves de la vie ensemble. Le concert de Vitale, prévu au Palais de la Culture, s’annonce donc comme un événement majeur, placé sous le signe de l’amour, de la résilience et de la passion pour la musique.