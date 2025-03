Ce mardi 11 mars 2025, le Directeur Technique National (DTN) du Togo, Dodzi Eklu-Siabi, a organisé une rencontre importante avec les sélectionneurs nationaux et les membres des staffs des différentes équipes nationales togolaises. L’objectif principal de cette réunion était de discuter des axes d’amélioration pour renforcer la compétitivité des sélections nationales et d’identifier les points clés pour optimiser les performances des équipes.

Sports au Togo : le Directeur Technique National échange avec les sélectionneurs

Durant cette session, les échanges ont porté sur plusieurs aspects du développement sportif des équipes, avec une attention particulière portée sur la préparation physique et mentale des joueurs, ainsi que sur l’importance d’un suivi rigoureux des talents nationaux. Le DTN a souligné la nécessité de renforcer la cohésion et la synergie entre les différents corps techniques pour permettre aux sélections togolaises d’atteindre leur plein potentiel sur la scène internationale.

Dodzi Eklu-Siabi a également mis en avant l’importance de la formation continue pour les entraîneurs et les staffs techniques, afin de garantir un développement durable du sport dans le pays. Il a encouragé les responsables à rester concentrés sur les objectifs à long terme et à établir une feuille de route claire pour améliorer la structure et l’organisation des sélections.

Les échanges ont été riches et ont permis à chaque participant de partager ses idées et ses expériences sur la manière de relever les défis actuels. Tous ont convenu que l’amélioration des performances sportives ne se limite pas seulement aux résultats sur le terrain, mais doit également prendre en compte la formation des jeunes talents et la mise en place de mécanismes solides pour l’accompagnement des athlètes.

En fin de réunion, le DTN a exprimé sa confiance dans le potentiel des équipes togolaises et a réaffirmé son engagement à travailler de manière concertée pour renforcer la compétitivité du Togo dans les compétitions internationales à venir.