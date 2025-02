Le Togo a réussi son émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) sur le marché financier régional ce vendredi 7 février 2025. Pour un objectif initial de 25 milliards FCFA, le pays dirigé par Faure Gnassingbé a levé auprès des investisseurs du marché régional une somme de 27,5 milliards FCFA, soit une augmentation de 2,5 milliards FCFA.

Objectif plus qu’atteint pour l’émission de BAT du Togo sur le marché financier Régionale

Le Togo a sollicité le marché financier régional avec une émission de BAT pour un montant initial de 25 milliards FCFA. Cette opération, portant sur un seul instrument, a suscité un fort engouement de la part des investisseurs. En effet, ces derniers ont soumis des offres représentant un taux de couverture de 130 %, soit un montant de près de 32 milliards FCFA. Toutefois, le Trésor togolais a retenu 27,5 milliards FCFA, dépassant ainsi son objectif initial. Un levier pour le financement du développement du pays

Par ailleurs, cette opération de levée de fonds sur le marché financier régional s’inscrit dans le cadre du programme d’émission de titres publics du Togo. Elle vise à assurer le financement des besoins budgétaires et à soutenir les projets de développement. Cette initiative s’aligne parfaitement avec la stratégie de gestion de la dette à moyen et long terme adoptée par le gouvernement togolais.

En outre, cette approche de mobilisation de fonds via les BAT a pour objectif de garantir une gestion prudente et durable des finances publiques, tout en diversifiant les sources de financement et en optimisant le coût de la dette.Un marché financier solide et un climat économique attractif.

Le succès des émissions de titres publics du Togo témoigne de la solidité du marché financier régional et de l’attractivité des instruments de dette souveraine émis par le pays. La réussite de cette émission de BAT est également liée à la stabilité macroéconomique et aux perspectives de croissance du Togo, qui renforcent la confiance des investisseurs.