Le duo emblématique TOOFAN célèbre ce vendredi 18 avril ses 20 ans de carrière. Ce sera lors d’un concert exceptionnel au Zénith de Paris. À cette occasion, Deutsche Welle (DW) a suivi les artistes dans les coulisses de leurs répétitions, à la veille de ce grand rendez-vous.

TOOFAN fête ses 20 ans de carrière au Zénith de Paris : un show événement

Tout commence en 2005 à Lomé, au Togo, lorsque trois amis d’enfance décident de transformer leur passion pour la musique en un projet ambitieux. C’est ainsi que naît le groupe TOOFAN, aujourd’hui devenu une référence incontournable de la musique urbaine africaine. « C’est passé tellement vite ! On a enchaîné les tubes, les concerts… On ne s’est même pas rendu compte que les années défilaient. Un matin, on réalise qu’on a commencé en 2005… Et voilà, on est en 2025. On ne peut que remercier le ciel », confie Masta Just.

À l’origine un trio composé de Masta Just, Barabas et All One, le groupe devient un duo en 2006, après le départ d’All One pour une carrière solo en Europe. Cela n’a pas empêché les TOOFAN de gravir les échelons à l’échelle continentale. Leur carrière est marquée par des succès continentaux, des concepts innovants comme le « Cool Catché » ou le « Gweta » — une danse symbolique censée « esquiver les jaloux » — et des titres phares comme « Déloger », ou l’hymne dédié aux Éperviers du Togo. « Notre carrière, je la compare à celle d’un footballeur. On prend les titres un par un. Quand on se cogne, on retourne au studio, on travaille, on avance », explique Barabas.

Des artistes engagés, ambassadeurs de la culture africaine

Les TOOFAN ont composé les hymnes des CAN 2012 et 2015, et ont été plusieurs fois sacrés meilleurs artistes pop africains et meilleur groupe africain aux All Africa Music Awards. Leur influence dépasse les frontières : ils sont aujourd’hui ambassadeurs de l’UNICEF, et continuent de faire danser l’Afrique et le monde entier.

« Le rêve est immense. Et même aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’on l’a accompli. Parce qu’on a rêvé encore plus grand », déclare Masta Just.