Le Ramadan, un mois sacré pour près de 1,9 milliard de musulmans à travers le globe, a débuté le samedi 1er mars 2025 (ou le dimanche 2 pour certains). Ce pilier de l’islam impose aux fidèles de s’abstenir de nourriture, de boisson, de tabac et de relations intimes de l’aube au coucher du soleil.

Ce mois revêt une importance capitale pour les musulmans, car il commémore la révélation du Coran au prophète Mohamed par l’ange Gabriel. Au-delà de la privation physique, le Ramadan est une période de solidarité et de compassion envers les plus démunis.

Mais quelle est la signification profonde du Ramadan ? Quelles sont les règles et les interdits qui encadrent ce jeûne ? Pourquoi la date du Ramadan varie-t-elle chaque année ?

Qu’est-ce que le Ramadan ?

Le Ramadan, neuvième mois du calendrier lunaire islamique, est l’un des mois les plus sacrés pour les musulmans. Il est l’un des cinq piliers de l’islam, aux côtés de la profession de foi, des cinq prières quotidiennes, du pèlerinage à La Mecque et de l’aumône obligatoire.

Le terme « Ramadan » provient de l’arabe « ramida » ou « ar-ramad », signifiant « chaleur intense ». La tradition rapporte que l’archange Gabriel est apparu au prophète Mohamed lors de la 27e nuit du Ramadan, la « Nuit du destin », pour lui révéler le Coran.

Le jeûne du Ramadan a été instauré en 624 de l’ère chrétienne, la deuxième année de l’Hégire, pour commémorer cet événement. Pendant ce mois, les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil, s’abstenant de satisfaire leurs besoins physiques.

Le Ramadan est également une période de culte intensifié, de spiritualité profonde, de solidarité et de bonnes actions. Sur le plan social, il renforce les liens familiaux et amicaux autour du repas de rupture du jeûne.

Combien de jours dure le jeûne ?

Le Ramadan dure entre 29 et 30 jours, en fonction de l’observation du croissant lunaire qui marque le début et la fin du mois. La date exacte est donc sujette à l’observation de la lune.

Comment le début et la fin du Ramadan sont-ils fixés ?

La méthode d’observation lunaire est la plus répandue dans le monde musulman. Elle permet de déterminer et d’annoncer le début du Ramadan la veille ou l’avant-veille du premier jour.

Certains pays privilégient une approche astronomique, qui permet de prévoir le début du mois de jeûne plus tôt.

Les avancées scientifiques et astronomiques ont révélé que des facteurs atmosphériques tels que les turbulences de l’air, l’humidité, la poussière et la pollution influencent la visibilité du nouveau croissant lunaire.

Contrairement au calendrier grégorien, solaire, le calendrier islamique est lunaire, avec des années de 354 ou 355 jours.

L’année islamique étant plus courte d’environ 11 jours que l’année grégorienne, les mois islamiques se décalent au fil des saisons, et le Ramadan avance d’une dizaine de jours chaque année.

Tous les événements islamiques sont fixés selon le calendrier lunaire.

Le jeûne du Ramadan est-il obligatoire pour tous les musulmans ?

Le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans pubères, à l’exception des malades, des femmes enceintes, allaitantes ou indisposées, des voyageurs et des personnes fragiles ou âgées.

Cette dispense s’applique également aux personnes en voyage ou temporairement malades. En contrepartie, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué.

Les femmes enceintes ou allaitantes doivent rattraper les jours manqués avant le Ramadan suivant.

Qu’est-ce qui est permis et interdit pendant le jeûne ?

Le jeûne du Ramadan est encadré par des règles, des recommandations et des bonnes manières.

Ce qui est permis :

multiplier les actes de piété : lecture du Coran, invocations, aumônes, etc.

s’abstenir de tout ce qui est nuisible : mensonge, calomnie, médisance, colère, insultes.

respecter les obligations religieuses : prières obligatoires et surérogatoires.

éviter tout ce qui est illicite : actes et paroles.

avoir un bon comportement envers autrui, être bienveillant.

éviter le gaspillage et l’excès dans la nourriture et la boisson lors de la rupture du jeûne et du repas de l’aube.

avaler sa salive, se rincer la bouche (sans avaler l’eau), prendre une douche ou se baigner.

Ce qui est interdit :

manger et boire : toute consommation est interdite du lever au coucher du soleil, y compris l’eau, le café, le thé, les bonbons et les médicaments.

fumer : le tabac est interdit pendant le jeûne et considéré comme illicite toute l’année en islam.

avoir des relations sexuelles : les rapports sexuels sont interdits pendant le jeûne, ainsi que toute action pouvant mener à une éjaculation.

Peut-on rattraper le jeûne manqué du Ramadan à une date ultérieure ?

Les jours de jeûne manqués doivent être rattrapés avant le Ramadan suivant, conformément aux textes islamiques. Les personnes malades, dont l’état serait aggravé par le jeûne, sont dispensées de jeûner.

Les voyageurs peuvent reporter leur jeûne s’ils rencontrent des difficultés, mais il est recommandé de jeûner si cela est supportable. Les femmes indisposées ou en période de lochies ne doivent pas jeûner, mais doivent rattraper les jours manqués après le Ramadan.

Il est préférable de rattraper les jours manqués rapidement, mais ils peuvent être étalés si nécessaire. Les personnes dans l’incapacité de rattraper leur jeûne (personnes âgées, malades chroniques) doivent compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué.

Qu’est-ce que le Suhur ?

Le Suhur, ou Suhoor, est le repas pris avant l’aube, l’équivalent du petit déjeuner. Il est essentiel pour fournir à l’organisme les nutriments nécessaires pour tenir toute la journée de jeûne.

Bien que de nombreux jeûneurs sautent le Suhur pour dormir, il est recommandé de se lever tôt pour prendre ce repas, afin d’avoir plus d’énergie pendant la journée.

Qu’est-ce que l’Iftar ?

L’Iftar est le repas de rupture du jeûne, pris au coucher du soleil après une longue journée de jeûne. Il coïncide avec l’appel à la prière du Maghrib.

Le jeûne est généralement rompu avec des dattes, de l’eau, des fruits ou des aliments légers. Après la prière du Maghrib, les musulmans prennent un repas plus consistant.

Qu’est-ce que l’Aïd el-Fitr ?

L’Aïd el-Fitr, qui signifie « la fête de la rupture du jeûne », marque la fin du Ramadan.

Elle a lieu le premier jour du mois de Chawwal, après le 29e ou 30e jour du Ramadan. Elle est célébrée par une grande prière et des repas copieux.

Avant la prière de l’Aïd, les musulmans doivent s’acquitter de l’aumône purificatrice, la Zakat al-fitr, en donnant l’équivalent d’un repas aux pauvres.

La prière de l’Aïd est effectuée en commun, dans une mosquée ou en plein air.

Cette fête est l’occasion pour les musulmans de se réunir, de prier et de remercier Dieu après leur période de jeûne. C’est un moment de joie et de partage, où les musulmans mangent, boivent, se félicitent et rendent visite à leurs proches et voisins.