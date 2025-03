TikTok Shop, la nouvelle fonctionnalité du réseau social chinois, fait son entrée en France ce lundi. Cette innovation transforme la plateforme en un espace de vente direct, où les utilisateurs peuvent acheter des produits présentés par des influenceurs sans quitter l’application. L’objectif : révolutionner le e-commerce en intégrant l’achat directement dans le flux des réseaux sociaux.

TikTok Shop : achats intégrés et expérience utilisateur

TikTok Shop permet aux utilisateurs d’acheter des produits via des liens présents dans les vidéos et les directs. Une boutique en ligne, accessible via un onglet dédié, offre également la possibilité de rechercher des produits, de découvrir des promotions et de gérer les commandes. L’application propose des recommandations personnalisées et du contenu interactif avec des fonctionnalités d’achat intégrées. « Les clients pourront chercher des produits spécifiques, découvrir les promotions en cours et gérer leurs commandes, tout en accédant à des recommandations personnalisées sous forme de listes et de contenu interactif avec fonctionnalité d’achat intégrée », précise TikTok dans un communiqué.

Ce nouveau service est déjà disponible en Espagne et en Irlande depuis décembre 2024, et dans une dizaine de pays à travers le monde. En Chine, pays d’origine de TikTok, cette fusion entre e-commerce et réseaux sociaux est courante depuis longtemps. Pour protéger les mineurs, l’accès au contenu avec des liens d’achat TikTok Shop est interdit aux moins de 18 ans. La plateforme assure également une modération proactive pour garantir la sécurité des utilisateurs.

Lire aussi : MrBeast prêt à racheter TikTok ? La nouvelle qui affole les réseaux sociaux



Concurrence et régulation

L’arrivée de TikTok Shop en France suscite des interrogations, notamment en matière de concurrence. Les grandes fédérations du commerce ont exprimé leurs préoccupations face à la concurrence déloyale que pourraient exercer des plateformes comme Temu, Shein et TikTok Shop. Elles demandent des mesures immédiates pour protéger les entreprises françaises. Cette demande intervient dans un contexte de tensions commerciales internationales, notamment avec les États-Unis qui exercent une pression douanière.

La plateforme TikTok, déjà sous le feu des critiques concernant son impact sur les jeunes, fait l’objet d’une commission d’enquête sur les effets psychologiques sur les enfants et adolescents. La question de la régulation de ces nouvelles formes de commerce en ligne devient cruciale. Les autorités françaises et européennes devront surveiller de près l’évolution de ce marché pour garantir une concurrence équitable et protéger les consommateurs.