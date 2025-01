Ces derniers jours et dans une série de publications sur X, le célèbre vidéoaste américain MrBeast a laissé entendre qu’il pourrait tenter de racheter le réseau social chinois TikTok, menacé d’interdiction aux États-Unis.

TikTok sur la sellette : MrBeast pourrait-il sauver l’application ?

Ce qui semblait être une plaisanterie prend désormais une tournure beaucoup plus sérieuse. MrBeast, créateur de contenus numéro un sur YouTube avec 344 millions d’abonnés, envisage réellement de racheter TikTok. « Bon, ok, je vais racheter TikTok pour qu’il ne soit pas banni », a-t-il écrit mardi sur X. Bien que son ton paraisse ironique, un deuxième post publié quelques heures plus tard a confirmé ses intentions : « De nombreux milliardaires m’ont contacté depuis que j’ai tweeté ça. Voyons voir si nous pouvons y arriver. »

TikTok est menacé d’interdiction sur le sol américain dès le dimanche 19 janvier, date imposée par les États-Unis pour que le réseau social coupe ses liens avec sa maison mère, ByteDance. En mars, la Chambre des représentants avait voté un projet de loi obligeant ByteDance à vendre TikTok à des actionnaires américains, invoquant des enjeux de sécurité nationale. L’application, qui compte plus de 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, est soumise aux lois chinoises qui obligent les sociétés technologiques à contribuer à la collecte de renseignements et permettre aux autorités chinoises d’accéder aux données.

Selon la presse anglo-saxonne, Pékin aurait envisagé Elon Musk comme repreneur potentiel de TikTok. « Une pure fiction », a réagi TikTok. L’hypothèse MrBeast est-elle réellement plus crédible ? Une partie du sort de la plateforme repose désormais sur la Cour suprême, saisie en urgence par le groupe pour bloquer l’application de la loi votée en avril par le Congrès, qui ne lui laisse, en l’état, d’autre issue qu’ ‘une vente. Lors de l’audience qui s’est déroulée vendredi dernier, plusieurs magistrats de la plus haute juridiction américaine ont été sensibles aux arguments liés à la sécurité nationale soulevés par le Congrès, inquiets de l’éventuelle exploitation des données des utilisateurs américains par le gouvernement. chinois.

La décision de la Cour suprême est attendue d’un jour à l’autre. En cas d’interdiction, le gouvernement américain devra contraindre les boutiques d’applications mobiles à retirer TikTok de leurs plateformes. TikTok ne serait alors plus téléchargeable. Les utilisateurs déjà équipés de l’application pourraient la conserver, mais ne pourraient plus effectuer de mises à jour, ce qui, à terme, la rendrait difficile, voire impossible à utiliser. Selon le site The Information , l’entreprise se préparait à rendre son application totalement inaccessible dès dimanche, une mesure allant au-delà des dispositions prévues par la loi.