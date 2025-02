Le roi Mohammed VI continue d’affirmer son amour pour les voitures d’exception. Récemment, il a enrichi sa collection en acquérant deux modèles du Laraki Sahara, une voiture de luxe marocaine. Ces acquisitions s’inscrivent dans une longue tradition d’attachement aux automobiles haut de gamme. En plus de sa passion, il met ainsi en avant le savoir-faire marocain en matière de design et d’innovation.

Deux Laraki Sahara pour 4,4 millions de dollars

Mohammed VI a acheté deux exemplaires du Laraki Sahara, chacun évalué à 2,2 millions de dollars, pour un total de 4,4 millions de dollars. Le Laraki Sahara est un véhicule haut de gamme conçu par Laraki Automobiles SA, entreprise marocaine dirigée par Abdeslam Laraki. Cette voiture d’exception, issue de la Corvette C7, se distingue par ses performances impressionnantes. Son moteur de 12 cylindres développe une puissance de 1 500 chevaux, ce qui en fait l’une des voitures les plus puissantes d’Afrique.

Cette acquisition témoigne de l’engagement du roi envers l’industrie automobile marocaine et de son goût prononcé pour les voitures de luxe. « Mohammed VI prouve une fois de plus son intérêt pour l’excellence et l’innovation, » confie un expert automobile. L’histoire automobile royale remonte à Hassan II, qui préférait les Mercedes et enrichissait sa collection avec des modèles emblématiques.

Mohammed VI, en accédant au trône, a poursuivi cette tradition en ajoutant des Jaguar, Aston Martin et Ferrari à sa collection. Son intérêt pour les bolides de prestige est bien connu, et il ne cache pas son admiration pour les modèles rares et performants. En soutenant Laraki Automobiles, il met en avant l’innovation marocaine tout en cultivant sa passion.

Une collection impressionnante et une prédilection pour Mercedes

Le roi Mohammed VI a une collection de voitures qui reflète son goût du raffinement et de la performance. Parmi ses préférences, les modèles Mercedes occupent une place particulière, notamment la Mercedes McLaren SLR, produite en seulement 1 700 exemplaires. Il utilise aussi une Mercedes SL 600 Pullman lors de certaines sorties officielles.

Mais son intérêt ne se limite pas à cette marque. Il a effectué plusieurs visites au siège de Ferrari à Maranello, où il a testé des modèles prestigieux comme la Ferrari 550 et la 360 Modena. « Il est connu pour son amour des Ferrari et son intérêt pour les performances hors normes, » souligne un passionné d’automobile.

En plus des Ferrari, sa collection comprend des Aston Martin, dont une Vanquish Volante et une DB7, ainsi qu’une Lexus SC430. Il possède également plusieurs SUV, notamment le Range Rover Sport Supercharged et le Vogue, ainsi que des limousines de grand standing.

Malgré son état de santé préoccupant, Mohammed VI reste fidèle à sa passion. Son acquisition des deux Laraki Sahara prouve qu’il continue d’associer goût du luxe et soutien à l’industrie automobile marocaine.