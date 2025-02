Le Bénin a atteint son objectif sur le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA). Le pays a réussi à mobiliser auprès des investisseurs une somme de 27,5 milliards FCFA, un montant qui dépasse l’objectif initialement prévu.

Objectif atteint pour le Bénin sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Bénin a fait son entrée sur le marché des titres publics de l’UMOA. ET ce après l’entrée de plusieurs pays. Ce dernier avait pour objectif de mobiliser des fonds à hauteur de 25 milliards FCFA auprès des investisseurs, via l’émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) d’une maturité de 91 et 182 jours. Cet objectif a été atteint par le pays d’Athanase Guillaume Talon. Ainsi, la grande majorité des offres retenues proviennent du Bénin, pour un montant de 20 milliards FCFA.

Détails sur l’opération du Bénin sur le marché des titres publics de l’UMOA

Lors de l’émission, le Bénin a levé 27,5 milliards FCFA, soit une augmentation de 2,5 milliards FCFA par rapport à l’objectif initial. Cette levée a été réalisée dans le cadre de l’émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor de maturité 91 et 182 jours.

Les investisseurs de la région ont montré un fort engouement pour l’opération, en proposant un montant total de 65,38 milliards FCFA, représentant un taux de couverture de 261,52 %. Toutefois, le Bénin a finalement retenu 27,5 milliards FCFA (environ 42 millions d’euros), ce qui correspond à un taux d’absorption de 42,06 %.

Le BAT de maturité 91 jours a permis de lever 5,5 milliards FCFA, avec un taux marginal de 6,19 % et un rendement moyen pondéré de 6,29 %. Le second BAT, d’une maturité de 182 jours, a capté 22 milliards FCFA, avec un taux marginal de 6,49 % et un rendement moyen pondéré de 6,67 %.

Il convient de souligner que les offres retenues proviennent de trois pays sur les huit États membres de l’UEMOA, à savoir le Bénin (20 milliards FCFA), le Togo (7 milliards FCFA) et la Côte d’Ivoire (0,5 milliard FCFA).