Le Togo a réussi à mobiliser 25,7 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) lors de sa nouvelle intervention le lundi 3 mars 2025. Ainsi, Lomé a atteint son objectif, qui était de mobiliser 25 milliards FCFA à travers une émission d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de 361 jours et 3 ans, ainsi qu’un Bon Assimilable du Trésor (BAT) de maturité 211 jours.

Objectif réussi pour le Togo sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Togo s’était fixé un objectif clair sur le marché des titres publics de l’UMOA : mobiliser 25 milliards FCFA auprès des investisseurs lors de cette intervention en début de mois. Cet objectif a été atteint, avec un montant total mobilisé de 25,7 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 103,17 %. Cette opération a enregistré la participation de quatre investisseurs, qui ont proposé des soumissions à hauteur du montant total levé.

Détails de l’opération sur le marché des titres publics

L’opération du Togo a porté sur une émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 211 jours et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de maturités 361 jours et 3 ans. Au cours de l’opération, les OAT de 361 jours et 3 ans ont permis de mobiliser 22,7 milliards FCFA, avec des taux d’intérêt respectifs de 5,50 % et 5,70 %. Le BAT de 211 jours a enregistré les 3 milliards FCFA restants, avec un taux d’intérêt double.

A lire aussi : Entrepreneuriat : top 5 des pays représentés au Togo

Grâce à ces fonds, le Togo financera le budget de l’État pour l’exercice 2025, qui s’établit à 2 397 milliards FCFA. Cette levée de fonds porte le cumul des mobilisations du Togo à 113,7 milliards FCFA, alors que l’objectif annuel est fixé à 332 milliards FCFA.