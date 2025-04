Le gouvernement ghanéen intensifie ses efforts pour transformer son paysage numérique. Après avoir récemment exploré une coopération avec l’Allemagne, le Ghana se tourne désormais vers l’Italie. Des discussions importantes ont eu lieu cette semaine entre des représentants ghanéens et une délégation italienne pour examiner un potentiel partenariat dans le secteur du numérique.

Ghana-Italie : vers un partenariat numérique renforcé

Le renforcement de la collaboration numérique entre le Ghana et l’Italie a été le point central d’une rencontre significative. Cette réunion s’est déroulée le mardi 25 mars et a réuni Samuel Nartey George, le ministre ghanéen de la Communication, des Technologies numériques et de l’Innovation, avec des délégués italiens. Les échanges ont principalement porté sur deux initiatives majeures entreprises par le Ghana pour son développement numérique.

Le programme ambitieux, baptisé « Un Million de Codeurs », vise à former un nombre considérable de citoyens ghanéens aux compétences de la programmation. L’autre projet crucial abordé lors de cette rencontre est le « Projet GH Forms ». Cette initiative cherche à simplifier l’accès aux services publics en ligne pour les citoyens ghanéens. Pour atteindre cet objectif, le projet uniformise les différents formulaires gouvernementaux actuellement en usage.

Un autre aspect essentiel des discussions a concerné la cybersécurité. Le ministre Samuel Nartey George a souligné avec insistance l’impératif d’établir des politiques solides dans ce domaine crucial. Ces politiques sont nécessaires afin de renforcer les cadres nationaux existants en matière de protection numérique. Le ministère a d’ailleurs communiqué sur ce point via sa page Facebook, précisant que « la cybersécurité a également été un point clé des discussions, le ministre insistant sur la nécessité de politiques solides pour renforcer les cadres nationaux en la matière ».

Cybersécurité et e-gouvernement : regards croisés

L’Italie se positionne favorablement sur la scène internationale en matière de développement de l’e-gouvernement. Selon l’indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) des Nations unies en 2024, l’Italie occupe le 51e rang sur 193 pays. Le pays a obtenu un score de 0,8356, ce qui le place au-dessus de la moyenne mondiale établie à 0,6382. En ce qui concerne la cybersécurité, l’Italie est reconnue comme un modèle à suivre au niveau mondial par l’Union internationale des télécommunications. Le pays a même atteint un score parfait de 100 sur 100 sur les cinq piliers qui composent l’indice global de cybersécurité.

Le Ghana est également perçu comme un acteur exemplaire dans le domaine de la cybersécurité sur le continent africain. Cependant, l’UIT estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer le développement des capacités dans ce secteur spécifique. Pour le développement de l’e-gouvernement, le Ghana se classe à la 108e position mondiale avec un score de 0,6317. Ce résultat le situe au-dessus de la moyenne africaine qui est de 0,4247, mais légèrement en dessous de la moyenne globale.

Bien que la délégation italienne ait manifesté un intérêt certain pour soutenir les initiatives ghanéennes, il est important de noter l’état préliminaire des échanges. À ce jour, aucun accord officiel scellant ce partenariat n’a été signé ou annoncé publiquement. Les discussions se poursuivent et l’avenir de cette collaboration numérique reste à suivre attentivement.