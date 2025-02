L’uranium constitue sans nul doute l’une des richesses minières dont l’exploitation et l’exportation contribuent à la croissance économique des pays qui en disposent. Plusieurs nations africaines possèdent ce minerai, mais en quantités variées. Quels sont alors les cinq pays africains ayant les plus grandes réserves d’uranium ?

La Namibie, baronne de l’uranium en Afrique

L’uranium est, selon les informations disponibles, fortement présent en Afrique de l’Ouest ainsi qu’en Afrique centrale. Pays d’Afrique australe, la Namibie possède la plus grande réserve de cette ressource sur le continent. Avec 470 100 tonnes, elle devance l’Afrique du Sud, le Niger, le Botswana et la Tanzanie dans le classement des cinq principaux producteurs africains.

Top 5 des pays africains avec les plus grandes réserves d’uranium

1. Namibie : 470 100 tonnes métriques

2. Afrique du Sud : 320 900 tonnes

3. Niger : 311 000 tonnes

4. Botswana : 87 200 tonnes

5. Tanzanie : 58 200 tonnes

Que retenir sur l’uranium ?

Il est un minéral essentiel pour la défense, notamment dans la fabrication des armes nucléaires. Il joue également un rôle clé dans le domaine médical et scientifique. De plus, ce combustible contribue à la production d’énergie nucléaire et à la sécurité énergétique en général.

Les avantages de ce minéral pour l’Afrique

Grâce à ces réserves, les pays producteurs peuvent assurer une stabilité économique à travers l’exportation de ce combustible. Ils ont également l’opportunité d’atteindre l’indépendance énergétique et de fournir de l’électricité à d’autres pays africains. Ce projet représente un défi majeur pour le continent. La subvention de cette ressource pourrait notamment faciliter la mise en œuvre du projet Mission 300, qui vise à fournir l’accès à l’électricité à 300 millions de personnes d’ici 2030.