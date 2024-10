Le Niger franchit une nouvelle étape dans son développement économique avec le lancement d’un ambitieux projet de construction d’une raffinerie de pétrole à Dosso. Ce projet, fruit d’un partenariat entre le gouvernement nigérien et la société canadienne Zimar, devrait permettre au pays de renforcer son indépendance énergétique et de stimuler sa croissance économique. Signé le 24 octobre 2024, cet accord marque une étape importante dans la stratégie de diversification économique du Niger.

Un nouveau souffle pour l’industrie pétrolière au Niger avec la construction d’une nouvelle raffinerie

La nouvelle raffinerie, d’une capacité de 100 000 barils par jour, viendra compléter l’existante raffinerie de Zinder et permettra ainsi de répondre à la demande croissante en produits pétroliers du pays. Par ailleurs, elle devrait générer de nombreux emplois, tant pendant la phase de construction que lors de son exploitation.

« Ce projet est un tournant pour notre pays », a déclaré le général Salifou Mody, représentant du Premier ministre du Niger à la cérémonie. « Il va nous permettre de transformer nos ressources naturelles en richesse et de créer de nouvelles opportunités pour nos populations », a-t-il ajouté.

En effet, il s’agit d’un projet porteur d’espoir qui n’est pas exempt de défis. Le financement, la formation des personnels, ainsi que les questions environnementales devront être soigneusement étudiés. De plus, la réussite de ce projet va nécessairement dépendre de la stabilité politique et sécuritaire du Niger.

Un projet stratégique pour l’Afrique

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de développement du secteur pétrolier en Afrique. De nombreux pays africains cherchent à valoriser leurs ressources naturelles pour financer leur développement et réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. La construction de cette nouvelle raffinerie à Dosso est donc un signal fort qui témoigne de la volonté du Niger de jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur énergétique africain.