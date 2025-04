Ces dernières heures, Gabrielle Lemaire a été contrainte de publier un démenti formel. En effet, depuis le mardi 15 avril 2025, un message publié sur un compte Facebook invite les abonnés à partager leurs projets. Un compte qui savère être celui de la compagne de Didier Drogba.

Attention à ce compte frauduleux ! Gabrielle Lemaire appelle à la vigilance

« Parle-moi brièvement de ton projet, on ne sait jamais », indique l’auteur, sans préciser le domaine concerné. Pourtant, le nom, les photos de profil et surtout le nombre d’abonnés de ce compte (plus de 200 000) peuvent facilement semer la confusion. De nombreux internautes ont mordu à l’hameçon, exposant leurs idées de business dans les commentaires. Mais, Gabrielle Lemaire n’est absolument pas à l’origine de ce message, qui s’avère être une tentative d’escroquerie. La jeune femme appelle d’ailleurs à la vigilance et demande à sa communauté de signaler ce faux compte : « Merci à toutes et à tous de m’aider à le signaler, s’il vous plaît. »

Avec sa présentation soignée et son large public, le compte semble crédible aux yeux de nombreux utilisateurs. « Vous avez étalé vos projets sur une page dont on ignore la fiabilité. Dans quelques mois, ne soyez pas surpris de voir vos idées concrétisées… par quelqu’un d’autre », alerte une internaute.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que cette page diffuse un message de ce type. « Elle a publié exactement le même message l’année dernière. J’y ai répondu en présentant mon projet. Ce sont des arnaqueurs qui m’ont ensuite contactée en message privé pour exiger des dépôts, des souscriptions et des frais d’inscription avant toute aide », témoigne Ani Lafleur, épouse Diby.

Le 18 mars dernier, une annonce similaire avait déjà été diffusée sur le même compte, désormais bien connu pour ces pratiques. Ces publications sont généralement truffées de fautes de grammaire et d’orthographe.