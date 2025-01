Les navettes gratuites qui devaient relier Cotonou à Ouidah à l’occasion des Vodun Days 2025 ont été supprimées. Cette annonce, faite par le comité d’organisation, vient bouleverser les plans de nombreux festivaliers.

Vodun Days 2025 : un changement de dernière minute

Dans un communiqué officiel, les organisateurs ont clairement indiqué : « Point d’attention : il n’y aura plus de navettes gratuites entre Cotonou et Ouidah. » Si les raisons de cette annulation ne sont pas encore connues, elle constitue un changement majeur dans la logistique de l’événement.

Pour ne pas totalement priver les festivaliers de ce service, des navettes gratuites circuleront uniquement à l’intérieur de la ville d’Ouidah, les 9, 10 et 11 janvier. Elles relieront le centre-ville à la plage, permettant ainsi aux participants de se déplacer facilement entre les différents sites de festivités.

Malgré cette modification, le programme des Vodun Days 2025 s’annonce toujours aussi riche et varié. De nombreuses activités et performances sont prévues pour célébrer les arts, la culture et la spiritualité Vodun. Les festivaliers pourront ainsi découvrir les traditions béninoises, assister à des spectacles de danse et de musique, et participer à des rituels.

La première journée des Vodun Days 2025 s’annonce particulièrement animée. Les organisateurs ont prévu une multitude d’événements pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.

Face à cette annulation, les festivaliers sont invités à s’organiser en conséquence. Il leur est conseillé de prévoir leurs déplacements à l’avance et de privilégier les transports en commun ou les taxis pour rejoindre Ouidah depuis Cotonou.

Malgré ce contretemps, les Vodun Days 2025 restent un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir la culture béninoise et participer à une célébration unique au monde.

Le comité d’organisation invite le public à se rendre nombreux à Ouidah pour vivre une expérience inoubliable. Malgré l’annulation des navettes entre Cotonou et Ouidah, les festivités promettent d’être à la hauteur des attentes.