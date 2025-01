Une collision tragique entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus de Washington, plongeant la nation dans le deuil. L’avion, un Bombardier CRJ700 de la compagnie PSA Airlines, filiale d’American Airlines, s’est écrasé dans le fleuve Potomac avec 64 personnes à bord, tandis que l’hélicoptère militaire Sikorsky H-60 transportait trois membres d’équipage.

Accident mortel au-dessus de Washington : un avion s’écrase dans le Potomac

Selon les informations, l’accident s’est produit au moment où l’avion s’apprêtait pour atterrir à l’aéroport national Ronald-Reagan à Washington. A en croire le régulateur de l’aviation civile (FAA), les causes de la collision, survenue à une altitude moyenne, sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans le fleuve Potomac, où plusieurs corps ont déjà été repêchés.

Cet accident a provoqué une onde de choc à travers le pays. Les autorités ont exprimé leur tristesse et leur solidarité envers les familles des victimes. Le président des Etats-Unis Donald Trump a également exprimé sa compassion tout en saluant le travail des secours. L’actuel locataire de la Maison Blanche a tout de même indiqué que l’accident « aurait dû être évité ». Le trafic aérien a été interrompu à l’aéroport Reagan, et une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les secours et les enquêtes.

En plus de l’incendie qui fait ravage depuis quelques jours à Los Angeles, les Etats-Unis doivent faire face à de nouveaux drames. Les enquêteurs s’attachent désormais à déterminer les circonstances exactes de la collision afin de tirer les leçons nécessaires pour l’avenir.