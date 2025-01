Le musicien nigérian Davido a annoncé sur son compte X, le lancement de sa marque de vélos électriques en Afrique, en partenariat avec Spiro, le premier fournisseur de véhicules électriques du continent. Une initiative qui vise à autonomiser les motocyclistes et à promouvoir un transport plus respectueux de l’environnement.

Davido et Spiro s’associent pour électrifier le transport en Afrique

Davido a révélé que ce projet était en préparation depuis plusieurs années. Il a partagé la nouvelle sur Instagram, déclarant : « La manifestation est spirituelle. Il y a des années, j’ai revendiqué 30 BG, mais ce n’était pas seulement une question de succès, c’était une question de but. Aujourd’hui, je transforme cette vision en quelque chose de plus grand : la richesse et la propriété générationnelles. Avec ma propre gamme de vélos électriques, en partenariat avec Spiro, nous ne construisons pas seulement un produit, nous créons un mouvement. »

Des vélos électriques conçus pour l’Afrique

Cette nouvelle gamme de vélos électriques est pensée comme une solution Made-in-Africa pour répondre aux besoins de transport du continent. Davido a souligné l’importance de proposer des solutions locales et adaptées aux réalités africaines. « Il ne s’agit pas seulement d’un business, mais d’une révolution industrielle africaine. Les streams peuvent appartenir à des labels étrangers, mais c’est ainsi que nous reprenons le contrôle. Grâce à des solutions de financement accessibles aux riders du Nigéria et d’Afrique, nous soutenons ceux qui travaillent dur et qui font vivre notre économie. »

Un engagement envers les conducteurs d’Okada

Le marché de la moto en Afrique est immense, avec plus de 27 millions de motos en circulation, jouant un rôle clé dans l’économie locale. Davido, conscient de cette réalité, voit dans cette initiative une façon de redonner à ceux qui l’ont soutenu dès ses débuts. « Ces conducteurs d’Okada qui m’ont aidé à me faire connaître au Nigéria et en Afrique sont désormais au cœur de ce projet. Il est temps de leur rendre la pareille. » L’objectif est donc clair : proposer une alternative plus écologique et plus économique aux motos traditionnelles, tout en offrant des opportunités de financement aux travailleurs du secteur.

Davido conclut en affirmant que cette initiative dépasse le simple cadre des affaires : « Ce partenariat est une déclaration. C’est un mouvement d’appropriation, d’autonomisation et d’héritage. L’Afrique ne se contente plus de suivre : nous redéfinissons le leadership mondial. Nous sommes déjà présents au Nigéria, au Togo, au Bénin, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et au Ghana. »