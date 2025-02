C’est la fin de la guerre entre deux figures de la musique nigérianes. Wizkid et Don Jazzy se sont reconciliés.

Wizkid et Don Jazzy enterrent la hache de guerre : une réconciliation qui fait parler

La tension qui a enflammé les réseaux sociaux l’année dernière entre la star de l’Afrobeats, Wizkid, et le fondateur de Mavin Records, Michael Collins Ajereh, alias Don Jazzy, semble désormais apaisée. Les deux icônes de l’industrie musicale nigériane ont confirmé avoir totalement enterré la hache de guerre. En effet, une vidéo récente les montre partageant un moment chaleureux, s’échangeant une accolade et dissipant ainsi toutes les rumeurs de querelle. Un geste fort qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, rassurant les fans et les observateurs de l’industrie musicale sur la fin des tensions entre les deux artistes.

https://twitter.com/AkpraiseMedia/status/1887042979266724098

Retour sur l’origine du conflit

Les spéculations sur une rivalité entre Wizkid et Don Jazzy ont débuté après un échange sur X (anciennement Twitter). Tout est parti d’une publication du rappeur Ladipoe, signé chez Mavin Records, qui déclarait que l’Afrobeats traversait actuellement sa propre phase « Afrobeats is dead », à l’instar du hip-hop lorsqu’il faisait face au narratif « Hip-hop is dead ». Wizkid, qui avait déjà utilisé cette phrase par le passé, a alors réagi de manière énigmatique en affirmant qu’il n’échangerait jamais avec un artiste signé par un « influenceur ». Une déclaration largement interprétée comme une attaque indirecte contre Don Jazzy, le patron de Mavin Records.

Ce commentaire a enflammé les débats sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Certains ont reproché à Wizkid de minimiser le rôle de Don Jazzy, un pilier de l’industrie musicale nigériane, en le réduisant à un simple « influenceur ».

Une réconciliation tant attendue

Malgré les spéculations, Don Jazzy n’a jamais répondu directement à cette provocation. Bien au contraire, il a montré son fair-play en remerciant Wizkid après que ce dernier a partagé le lien de streaming du deuxième album d’Ayra Starr, « The Year I Turned 21 », sorti sous le label Mavin Records. En juin 2024, Wizkid a fini par mettre un terme définitif aux rumeurs de tensions en qualifiant publiquement Don Jazzy d’« être humain incroyable ». Ce geste a marqué un tournant vers la réconciliation entre les deux figures emblématiques de la musique nigériane.

Avec la diffusion de cette vidéo où ils apparaissent complices et détendus, les derniers doutes sur leur supposée rivalité sont définitivement levés. Les fans, ravis de cette réconciliation, n’ont pas tardé à exprimer leur joie sur les réseaux sociaux, saluant la maturité des deux artistes pour avoir tourné la page et privilégié l’unité dans l’industrie musicale nigériane.