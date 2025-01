La communauté musulmane a marqué d’une pierre blanche le 121e anniversaire de la mosquée de Grand-Bassam , le samedi 18 janvier 2025. Réunie au cœur du quartier Impérial-Phare, elle a élevé des prières ferventes pour la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire.

Grande Mosquée de Grand-Bassam :héritage spirituel et un symbole d’unité

Fondée il y a plus d’un siècle, cette mosquée est bien plus qu’un lieu de culte. C’est un véritable pilier de la communauté, un témoin de son histoire et un symbole de son unité. Au fil des ans, elle a été le théâtre de nombreuses prières, de célébrations et de moments de partage.

« Cette mosquée est notre patrimoine commun, un lieu où nous nous retrouvons pour prier, mais aussi pour échanger et renforcer les liens fraternels », a souligné Bekaye N’Diaye, président du comité d’organisation.

La cérémonie a été l’occasion de rendre hommage aux fondateurs de la mosquée de Grand-Bassam, notamment El Hadj Yacouba N’Diaye, ainsi qu’aux imams qui se sont succédé à sa tête. Un film retraçant l’histoire de ce lieu emblématique a ému l’assistance. Les femmes qui entretiennent avec dévouement les lieux de culte ont également été honorées, tout comme les familles des muezzins.

En signe de reconnaissance et de soutien, le président de la République, Alassane Ouattara, a offert une enveloppe de 20 millions de Francs CFA à la communauté musulmane de Grand-Bassam, ainsi que deux véhicules tout-terrain.

« Ce don est une marque de considération pour notre communauté et un encouragement à poursuivre nos efforts pour la paix et le développement de notre pays », a déclaré l’imam principal, El Hadj Ibrahim N’Diaye.

Dans un contexte marqué par l’approche des élections présidentielles, les prières pour la paix ont revêtu une importance particulière. L’imam Ibrahim N’Diaye a appelé tous les Ivoiriens à cultiver le dialogue, la tolérance et le respect mutuel.

« Nous devons faire de la Côte d’Ivoire un pays où chacun se sent en sécurité et où règne la concorde nationale », a-t-il insisté.

La célébration du 121e anniversaire de la grande mosquée de Grand-Bassam restera gravée dans les mémoires. Elle a été l’occasion de renforcer les liens entre les membres de la communauté musulmane et de réaffirmer leur attachement aux valeurs de paix et de fraternité.