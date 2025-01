Les forces de l’ordre ont mené une opération d’envergure contre l’orpaillage illégal dans la région de Bouaflé en Côte d’Ivoire. L’escadron de Zuenoula et la brigade de Bouaflé ont procédé au démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestins situés à Pangbankouamekro et à Degbezré.

L’orpaillage illégal frappé de plein fouet en Côte d’Ivoire, 7 individus interpellés

Au cours de cette opération, sept individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Les gendarmes de Côte d’Ivoire ont également saisi du matériel utilisé pour l’extraction de l’or, notamment quatre motopompes, neuf groupes électrogènes, cinq motocyclettes et une somme d’argent de 220 500 francs CFA. Par ailleurs, deux concasseurs et plusieurs abris de fortune ont été détruits.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, un phénomène qui dégrade l’environnement et porte atteinte à l’économie nationale. Les autorités compétentes sont déterminées à mettre fin à ces pratiques illégales et à protéger les ressources naturelles du pays.