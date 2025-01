Le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) annonce son retour pour sa 17ᵉ édition. Elle se tiendra du 15 au 20 avril 2025. C’est du moins ce qui est annoncé dans un communiqué officiel ces dernières heures.

Civisme et sécurité routière : Le thème fort du FEMUA 2025

Placé sous le thème « Civisme et Sécurité Routière », la 17e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) s’annonce une fois de plus incontournable. Organisé par le Commissariat Général du FEMUA, ce festival met en avant à la fois la diversité musicale et des thématiques sociétales cruciales. En soulignant l’importance du civisme et de la sécurité routière, le FEMUA cherche à sensibiliser les participants et les communautés à ces valeurs essentielles pour le bien-être collectif.

Le Commissariat Général exprime ses remerciements chaleureux à ses partenaires pour leur fidélité et leur soutien indéfectible. Leur engagement est fondamental pour faire de cette édition un succès et renforcer la place du FEMUA comme un rendez-vous culturel et social majeur en Afrique. Avec un programme riche et varié, le FEMUA 2025 réunira des artistes de renommée locale et internationale. Il offrira également un espace de réflexion et de sensibilisation autour du thème de cette année. Les organisateurs appellent le public, les médias et tous les acteurs concernés à se mobiliser pour célébrer cette nouvelle édition, qui promet d’être mémorable.