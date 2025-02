L’une des plus grandes voix du reggae africain, avec une identité musicale unique et une ligne mélodique incomparable. Surnommé le « Gangaba » (crabe, en malinké), Ismaël Isaac se produira en concert live au New Morning de Paris le 21 février 2025 à 20 heures. Un événement attendu par les amateurs de reggae et les communautés africaine et européenne qui feront le déplacement pour vibrer au son de ses plus grands succès.

Un show chargé d’émotions avec des invités surprises

L’enfant de Treichtown (Treichville, sa commune natale) promet une soirée mémorable. Parmi les surprises de la soirée, sa fille Khady Jolie, très inspirée par son père, devrait rejoindre la scène pour une performance inédite. Autre moment fort de la soirée, la présence de Bony, du groupe RAS, fidèle compagnon de route et frère de lutte d’Ismaël Isaac.

Un engagement militant toujours intact

Issiaka Kaba Diakité, alias Ismaël Isaac, porte depuis plus de 30 ans un message de paix, d’amour et de justice à travers sa musique. Militant des droits de l’homme, il utilise sa voix pour dénoncer les injustices et prôner l’unité. Des titres emblématiques comme « Black System », « Goodbye Apartheid », « Tientigui », « Magnoumanko » ou encore « Lampedusa » témoignent de son engagement pour la cause africaine et humaine.

Un reggae entre tradition et modernité

Véritable icône du reggae contemporain, Ismaël Isaac sait marier avec brio les traditions jamaïcaines aux influences modernes. Sa musique, ancrée dans l’histoire du reggae, reste résolument tournée vers l’avenir, faisant de lui une référence incontournable du genre.

Le New Morning, lieu emblématique de la scène musicale parisienne, sera le cadre parfait pour cette prestation inédite, empreinte d’émotions et de vibrations positives. Un concert à ne pas manquer pour tous les amoureux du reggae et des valeurs de paix, d’amour et de solidarité. Peace and love !