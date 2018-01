Burkina : Une reforme des salaires dès Février selon Roch Marc Kaboré

A l’occasion de la fin de l’année, le président burkinabé Roch Marc Kaboré a livré dimanche 31 décembre 2017 un message à la nation. Dans cette adresse, il a annoncé une reforme des salaires à partir du mois de février, comme solution aux nombreux troubles qui ont secoué le Burkina Faso en 2017.

Roch Marc Kaboré trouve comme solution à la fronde sociale, la réforme des salaires

Plusieurs secteurs d’activités entre autres l’éducation, la sécurité ont troublé en 2017 le sommeil du président Roch Marc Kaboré, avec plusieurs grèves pour revendiquer des meilleures conditions de vie.

Comme solution à ces différents troubles le chef de l’Etat Burkinabé a fait l’annonce d’une reforme des salaires à compter de février 2018, lors de son adresse à la nation du 31 décembre. "dès le mois de février, le gouvernement engagera une réforme du système des rémunérations en concertation avec les partenaires sociaux et les autres composantes de la Nation pour donner naissance à une fonction publique moderne, dynamique, tournée vers le développement et au service exclusif des usagers", a fait savoir M. Kaboré.

Selon lui, cette reforme des salaires au niveau de la fonction publique va permettre plus d’équité et de justice sociale.

Pour réussir efficacement cette réforme salariale, le président Kaboré a souhaité que les administrations et les institutions se départissent des mauvaises pratiques et habitudes qui pèsent sur la qualité des services publics et la gouvernance vertueuse.

pour rappel il faut indiquer que plusieurs grèves pour une reforme salariale et une amélioration des conditions de vie, ont été ménées en 2017 par la Coordination nationale syndicats de l'éducation (CNSE) qui regroupe une quinzaine de syndicats.