Côte d’Ivoire : 93% des 45.000 réfugiés Ivoiriens sont de retour selon Mariatou Koné

Mariatou Koné, ministre de la Femme a indiqué samedi, au cours d’une cérémonie de remise de prix que 93% des 45.000 réfugiés Ivoiriens de la crise postélectorale ont regagné la Côte d’Ivoire.

Mariatou annonce le retour de 93% des refugié au pays

Selon la ministre de la Femme, sur un total de 45.000 réfugiés Ivoiriens, 93% sont rentrés chez eux en Côte d’Ivoire. Avant de faire savoir que des actions sont en cours pour le retour du retour des réfugiés restants, environ 17%.

Poursuivant Mme Koné a souligné que ce retour a été possible grâce au président Alassane Ouattara qui ne ménage aucun effort pour permettre le retour au bercail des exilés. Et qui n’a sans cesse appelé les réfugiés au retour dans leur pays.

Citant par ailleurs la Constitution Ivoirienne, elle a affirmé qu’aucun ivoirien ne peut être contraint à rester en exile. Car pour elle « La Côte d’Ivoire est notre bien commun. Nous avons le devoir de la préserver de la violence, de l’extrémisme religieux et politique, de la guerre, de l’injustice et de l’intolérance. Ensemble, nous devons cultiver des valeurs, de paix et de fraternité afin que les moments d’élections ne soient pas des moments de guerre, des moments de départ en exile parce qu’un camp aura perdu. Nous sommes tous des ivoiriens, des frères et sœurs ».