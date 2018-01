Côte d'Ivoire : Un réaménagement imminent du gouvernement ivoirien

Alassane Ouattara procédera, les jours à venir, à un réaménagement du gouvernement ivoirien. Cette annonce a été implicitement faite par le président ivoirien lors de la cérémonie de présentation de voeux au palais présidentiel.

Le gouvernement ivoirien bientôt retouché par le président Ouattara

Ce jeudi 4 janvier, se tenait au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau la cérémonie officielle de présentation de voeux au chef de l'État Alassane Ouattara. Aussi, face aux chefs des missions diplomatiques, aux consuls honoraires et autres représentants des organisations internationales accrédités en Côte d’Ivoire, le président ivoirien leur a porté l'information de la nomination de Jean-Claude Brou à la Commission de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 16 décembre dernier à Abuja au Nigeria.

Le ministre ivoirien de l’Industrie et des Mines remplace à ce poste le Béninois Marcel de Souza. Il avait été proposé à ce poste par le président Ouattara. Ce dernier a par ailleurs indiqué au corps diplomatique que son compatriote prendra officiellement fonction le 1er mars prochain. À cet effet, un réaménagement du gouvernement s'impose pour que le portefeuille occupé par le ministre soit pourvu après son départ.

À en croire des sources proches de la présidence ivoirienne, le chef de l'Exécutif pourrait également effectuer un remaniement plus profond de l'équipe gouvernementale en vue des prochaines élections qui se profilent à l'horizon. D'autant plus le PDCI et le RDR, les alliés du RHDP, coalition au pouvoir, peinent à trouver un terrain d'entente pour le parti unifié.