Afrique du Sud : Un accident de train fait plus de 200 blessés

En moins d’une semaine les voies ferrées ont fait des morts et des blessés en Afrique du Sud. Mardi 09 janvier 2018 un autre accident de train a fait plus de 200 blessés suite à une collision dans une banlieue de Johannesburg.

une erreur humaine fait 200 blessés dans un accident de train

Les accidents de train sont fréquents au pays du président Jacob Zuma. En moins d’une semaine ce sont plus de 400 blessés et environs 20 morts qui ont été enregistrés par l’Agence de sécurité ferroviaire (RSR). Mardi 09 janvier, une collision entre deux trains de passagers a fait plus de 200 blessés dans la localité de Germiston à une quinzaine de kilomètres de Johannesburg.

Selon le RSR, l’accident a été provoqué par une erreur humaine qui a permis que les deux trains qui sont entrés en collision empruntent la même voie ferrée. aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans ce énième accident de train.

Le jeudi 04 janvier, un accident de train provoqué par une collision entre un train et un camion poids lourds avait fait 18 morts et plus de 254 blessés au centre de l’Afrique du Sud près de la ville Kroonstad à 200 kilomètres au Sud-ouest de Johannesburg.

Selon l’Agence de sécurité ferroviaire, de 2015 à 2016 les accidents de train ont fait près de 495 morts et 2079 blessés.