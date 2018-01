Liberia: Pourquoi Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de son parti ?

La présidente Ellen Johnson Sirleaf qui cèdera bientôt le fauteuil présidentiel à l’ancienne gloire du football George Weah, a été exclue de Unity Party (UP), le parti au pouvoir. Cette exclusion qui intervient à quelques jours de la passation de pouvoirs suscite des interrogations.

Les motifs de l’exclusion de Ellen Johnson Sirleaf ?

La nouvelle est tombée ce dimanche. Après un vote organisé tard dans la soirée du samedi 13 janvier 2018, les cadres de l’Unity Party (UP) ont voté l’exclusion d'Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante du Libéria. Les circonstances de cette exclusion restent floues surtout que cela intervient à 8 jours de la passation de pouvoirs.

Si la première femme élue à la tête d’un État africain ne s’est toujours pas prononcée sur cette affaire, certains membres de son parti lui reprochent de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Weah au second tour le 26 décembre.

En effet, pendant la campagne électorale, certaines allégations proféraient que la Présidente s’était alignée du côté de l’ancienne star du ballon rond au détriment de son vice-président. Aussi, Boakai, le candidat de l’UP avait déclaré dans une interview que le soutien de Sirleaf pour le parti n’etait pas satisfaisant.

Ce qui est certain, c'est que ce genre de divisions n'est pas quelque chose de souhaitable au sein de l’UP. Mohammed Ali, porte-parole du parti a fait remarquer que la Présidente Sirleaf a plusieurs fois violé la constitution du parti et posé des « actes hostiles à l'existence et à la réputation du parti ».

En clair, l'UP accuse la Présidente sortante de n'avoir pas respecté la charte du parti qui stipule dans la section 1 du règlement que « pendant les élections, les militants ont le devoir de soutenir le candidat du parti en faisant campagne pour lui, à lui fournir tout soutien en leur pouvoir et à se comporter de manière à procurer la victoire pour leur formation politique.»