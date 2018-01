Côte d’Ivoire :Konaté Navigué appelle le PDCI à sauver le pays

Lors de sa visite dite de courtoisie à la jeunesse du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Konaté Navigué, président de la jeunesse du Front populaire ivoirien (FPI), camp Affi N’guessan a appelé le PDCI a sauvé la Côte d’Ivoire qui se porte mal.

Konaté Navigué rend une visite de courtoisie au PDCI

Hier jeudi, Konaté Navigué le président de la jeunesse d’une des franges du parti de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, le FPI, était au siège du parti d’Henri Konan Bédié.

D’entrée le président de la JFPI a fait savoir que cette visite à la JPDCI s’inscrivait purement dans un cadre d’échanges entre jeunes ivoiriens qui aspirent à la réconciliation et à la paix. Elle vise également, poursuit-il, à mettre en place une plateforme de réflexion sur la réconciliation, la sécurité, la démocratie et le chômage des jeunes. « Il faut que les barrières idéologiques entre le FPI et le PDCI soient brisées », a-t-il souhaité avant d’ajouter que la jeunesse de Côte d’Ivoire a besoin de réconciliation et de paix au-delà des partis politiques.

Par ailleurs, Konaté Navigué a indiqué que la Côte d’Ivoire se portait mal et qu’il revenait au PDCI de la sauver. Et pour l’atteinte de cet objectif, il a souligné que le parti de M. Bédié trouvera le FPI.

Pour sa part, l’hôte du jour, Valentin Kouassi, président de la JPDCI, a salué cette visite, et fait savoir qu’elle marque le début d’une prise de conscience d’une jeunesse soucieuse de l’avenir de son pays et de la nécessité d’aller à la réconciliation, car pour lui, la jeunesse ivoirienne est condamnée à vivre ensemble.