Côte d’Ivoire: Parti unifié, manoeuvre PDCI pour revenir au pouvoir ?

Ces dernières semaines, la mise en place du Parti unifié est devenue une préoccupation majeure pour les cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ce lundi 8 janvier 2018, le Comité de haut niveau du RHDP s’est réuni au siège du Rassemblement du républicain (RDR) à Cocody pour travailler sur la constitution de ce projet qui suscite diverses critiques.

Parti unifié, les choses se précisent de plus en plus

Le parti unifié, tel que prôné par le Président de la République son excellence Alassane Ouattara et son ainé Henri Konan Bédié, serait-il sur le point de devenir une réalité ? Tout porte à le croire après la récente réunion du Comité de haut niveau Rhdp à Cocody (Abidjan).

Cette réunion de haut niveau a réuni Daniel Kablan Duncan (vice-président de la République) Amadou Gon Coulibaly (Chef de l’Exécutif), Maurice Kacou Guikahué (Chef du Secrétaire exécutif du PDCI-RDA), Albert Mabri Toikeusse (Président de l'UDPCI) et autres personnalités dudit comité.

Au terme de plus de trois heures d’échanges, il ressort que les personnalités présentes ont décidé de passer à une autre phase et d’accélérer le processus de la mise en place du Parti unifié. « Un comité a été mis en place. Les conclusions doivent être données à ceux qui l’ont mis en place. Nous allons avoir une réunion le jeudi prochain à la maison du PDCI et nous allons nous rencontrer le 29 janvier pour avancer parce que les conditions sont mises en place », a révélé le vice-président.

Toutefois, la question du parti unifié divise beaucoup au sein du RHDP. Pour l’ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, ce projet signifie un retour de tous au PDCI, le parti historique de la Côte d’Ivoire. « En ce qui concerne le PDCI (…), je dirai que, nous, on ne peut pas effacer le PDCI. Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire ; c'est le parti fondateur de la nation et c'est l'héritage de Félix Houphouët-Boigny», avait-il martelé sur les chaînes de la Radio France internationale, le dimanche 29 octobre 2017.

L'ancien président Henri Konan Bédié a aussi révélé dans les colonnes de Jeune Afrique, mi-juin 2017, que « le PDCI aura un candidat en 2020. Ce sera le candidat unique du RHDP ». En clair, le RDR devra se rallier à la candidature PDCI au risque de tuer toute alliance entre les deux partis pour les prochaines Présidentielles de 2020.

Vu donc l’avancée du projet, certains observateurs se demandent si le parti d’Alassane Ouattara ne va pas finalement accepter les conditions du vieux parti. Une chose est sûre, nous serons plus fixés les jours à venir.