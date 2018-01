Côte d’Ivoire : PDCI-RDR, Adjoumani recadre Joël N’Guessan

Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du PDCI-RDA, a réagi à la récente sortie du vice-président du Rdr, Joël N’guessan. Le ministre n’est pas allé du dos de la cuillère, rappelant que l’ex-porte-parole n’est pas en mesure de répondre au Président du PDCI, Henri Konan Bédié.

Kobenan Kouassi Adjoumani rappelle à l’ordre Joël N’Guessan

Les rapports entre le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des républicains (RDR) ne sont plus au beau fixe. Les alliés d’autrefois ont du mal à entériner le projet du Parti unifié et plusieurs personnalités des deux partis politiques s’empoignent autour de l’alternance 2020.

Ce mercredi 17 janvier, l’ancien porte-parole du RDR du président de la Côte d'Ivoire M. Alassane Ouattara, a apporté une réplique cinglante à la récente sortie d’Henri Konan Bédié. Joël N’guessan a déploré l’attitude de certains cadres de l’allié PDCI, en ce sens qu’ils profèrent des « discours comparables à ceux d’opposants au pouvoir (...) On ne peut pas siéger dans une institution qu’on dirige et demander que cette institution soit dissoute pour recomposition », a martelé l’homme politique.

Ces propos, à la limite insultant n’ont pas été du goût du PDCI, qui n’aura pas attendu longtemps pour répondre. Dans une interview accordée au quotidien Le Patriote, le porte-parole du président du Pdci- RDA, Kobenan Kouassi Adjoumani a réagi à cette déclaration.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques a tenu à rappeler à l’ancien porte-parole des républicains qu’il n’était pas en mesure de répondre au Sphinx de Daoukro, « conformément aux usages et aux principes et bonnes pratiques qui gouvernent les rapports au sein du Rhdp ». Il l’exhorte donc à mesurer ses propos lorsqu’il parle au Président du PDCI.

C'est le lieu de dire que le torchon brûle au sein de la famille RHDP. Plusieurs ministres du PDCI ont déjà été limogés par le régime Ouattara, ce qui a suscité l'ire des militants du vieux parti. Et comme si cela ne suffisait pas, Jean-Louis Billon, porte-parole adjoint du PDCI, vient d'être remplacé à la tête du Conseil régional du Hambol par le pouvoir actuel. Des tractations sont en train d'être menées dans les coulisses pour un rapprochement entre le PDCI et l'ancien parti déchu, le FPI.