CIV: Parti unifié, Anne Oulotto dénonce le manque de volonté du PDCI

Intervenant sur la question du Parti unifié, Anne Désirée Ouloto, l’actuelle ministre de la Salubrité urbaine, a touché du doigt les différentes velléités enclenchées au sein de la famille RHDP. Elle a dénoncé les hésitations et la position mitigée du PDCI en ce qui concerne la réalisation du projet.

Anne Désirée Ouloto se prononce sur la réalisation du Parti unifié

Les élections régionales, municipales et sénatoriales sont prévues pour cette année 2018. Les partis politiques sont en ébullition et chacun affute ses armes avant les échéances.

Le Rassemblement des républicains (RDR) ne veut pas que le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aille aux élections en rang dispersé. Au sortir d’une réunion de son comité de direction, celui-ci a demandé aux partis membres du RHDP qui sont entre autres le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) d’aller en Parti Unifié.

Toutefois, la création d'un parti unifié ne met pas tout le monde d'accord et fait jaser plus d'un au sein du parti d’Henri Konan Bédié. Plusieurs cadres du PDCI n’en veulent pas de ce projet, car pour eux, cela signifie la mort de leur parti politique. Les récentes sorties de Bédié n’ont fait qu’entretenir le flou sur cette situation.

Anne Ouloto, dans un entretien accordé au quotidien Le Patriote, a choisi bien des morceaux pour répondre à tous ceux qui s’agitent pour dire non à la réalisation du Parti unifié. L’actuelle ministre de la Salubrité urbaine, Secrétaire générale déléguée du Rdr en charge de la vulgarisation de l’action du Gouvernement, a vivement condamné l’acte des jeunes qui ont empêché jeudi 11 janvier, une réunion du Comité de haut niveau pour le parti unifié prévue au siège du PDCI.

La ministre a par ailleurs pointé du doigt les hésitations de certains cadres PDCI en les rassurant de la mise en place du projet. « C’est le président Bédié qui a mis en place le Comité de haut niveau. Le Rhdp, il y croit. Le président Bédié, qui est un homme de parole, ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Que les gens s’agitent çà et là, c’est dommage, mais nous sommes des militants qui croyons au Rhdp et nous allons y travailler et nous battre pour y arriver », a indiqué Anne Ouloto.

Poursuivant l'adjointe de Kandia Camara promet que le RDR fera tout son nécessaire pour l'élaboration de ce projet. « La Nation nous regarde. Le pays nous appelle. Nous devons aller courageusement à ce parti unifié. Il y a trop de calcul et trop de bavardage autour du Rhdp. Nous, nous donnerons notre poitrine pour la création de ce parti », rassure-t-elle.