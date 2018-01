Sénégal : Tuerie de Casamance, Salif Sadio rejette les accusations contre le MFDC

Salif Sadio, l’un des chefs du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a rejeté en bloc mardi 23 janvier 2018 toutes les accusations portées contre son organisation, accusée d’être impliquée dans la tuerie des 14 personnes coupeur de bois dans la forêt de Bofa-Bayote.

Tuerie de Casamance, le MFDC pas impliqué selon Salif Sadio

« Je dis bien, le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance n'est pas impliqué, ça c'est clair. C'est une action regrettable, oui, ça je ne le refuse pas. Pourquoi regrettable ? Parce qu'il y a eu mort d'hommes ». En se prononçant ainsi, Salif Sadio, un des chefs du MFDC faisait savoir que son mouvement n’était pas impliqué dans la mort des 14 bûcherons dans la forêt de Bofa-Bayotte.

il est à noter que le 06 janvier, 14 bûcherons avaient été tués par une bande armée, et sept autres blessés dans la forêt de Bofa-Bayote non loin de Ziguinchor, la capitale de la Casamance au sud du Sénégal.

Les forces de défense et de sécurité du Sénégal avaient investi la zone pour mener des ratissages afin de retrouver les assaillants. Elles avaient interpellé 22 personnes parmi lesquelles 16 ont été déferrées au parquet de Ziguinchor, et six relâchées.

Pour Salif Sadio, ces ratissages de l’armée pourraient remettre en cause le processus de paix et la trêve signés sous l’égide de la Communauté catholique Saint Egidio de Rome, avant d’exiger la libération de toutes les personnes arrêtées.

Depuis 1982, une rébellion armée à la solde du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) s’est installée dans cette partie du sud du Sénégal et à fait déjà plusieurs milliers de morts. Le 01 janvier deux combattants du MFDC avait été libérés par le gouvernement sénégalais.