Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan affiche sa volonté de s'allier avec le PDCI

Pascal Affi N’Guessan, le président du FPI veut s'allier au PDCI. L’ex-Premier ministre de Gbagbo l’a réaffirmé à la présentation de ses vœux du Nouvel An.

Affi N’Guessan veut une alliance PDCI-FPI

À l’occasion de la nouvelle année, le président de l’une des ailes du FPI, Pascal Affi N’Guessan a présenté ses vœux ce samedi 27 janvier 2018 à ses partisans. C’était un moment fédérateur et de communion qui a permis également au Président statuaire du FPI de faire un bref bilan des activités de l’année 2017 et de dévoiler sa stratégie pour les élections à venir.

L’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a affiché clairement sa volonté de s’allier au parti d’Henri Konan Bédié, afin de vaincre le régime actuel aux prochaines élections. « En ce qui concerne une alliance avec le Pdci-Rda, c’est notre volonté, c’est notre aspiration, parce qu’en Côte d’Ivoire, le jeu politique se déroule autour de la question des alliances. Les deux partis qui se mettent ensemble sont assurés de gagner l’élection présidentielle. Donc il faut être ouvert aux alliances et le FPI est ouvert aux alliances », a-t-il déclaré. Affi N’Guessan souhaite ainsi un rapprochement entre sa formation politique et le PDCI pour les futures élections.

Il faut rappeler que l’ambiance au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) n’est plus au beau fixe. La coalition qui avait permis le départ, en 2011, de l’ancien président Laurent Gbagbo n’existe que de nom. Le PDCI, ancien allié du RDR tient à son « alternance 2020 » tandis que pour les républicains, il n’est nullement question d’une quelconque alternance politique. Dans cette atmosphère de rupture, plusieurs tractations sont en train d’être menées pour un rapprochement.

Il y a quelques semaines en arrière la jeunesse du FPI (JFPI) conduite par son président Konaté Navigué a rendu une « visite de courtoisie » à celle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (JPDCI). Ce fut l’occasion de tapisser le terrain pour l’arrivée du Président du FPI au siège du PDCI. Affi N’Guessan et Henri Konan Bédié se sont ensuite rencontrés et ont eu un tête-à-tête le mercredi 24 janvier à Abidjan. Tous ces rapprochements laissent penser qu’une alliance entre le PDCI et le FPI est sur le point de voir le jour.