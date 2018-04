France : L’ex-président Nicolas Sarkozy en correctionnel !

Nicolas Sarkozy en correctionnel pour "corruption" et "trafic d’influence", c’est l’information diffusée ce jeudi par l’ AFP ainsi que le journal Le Monde. L’ancien président français est empêtré dans des affaires judiciaires alors qu'il était encore à l’Élysée.

Nicolas Sarkozy en correctionnel dans l’affaire des écoutes

Dans son réquisitoire sur l’affaire des écoutes, le Parquet National Financier (PNF) avait assimilé Nicolas Sarkozy et sa bande à des «délinquants chevronnés». Ce même PNF avait demandé le renvoi de l'ancien chef de l'Etat devant le tribunal correctionnel pour "corruption, trafic d’influence et recel de violation du secret professionnel" dans cette affaire.

Le quotidien français Le Monde, fait savoir que « les juges financiers ont signé l’ordonnance de renvoi ouvrant la voie au procès de cette affaire de trafic d’influence à la Cour de cassation, dans laquelle l’ex-président avait été placé sur écoute. »

Selon le quotidien, les avocats de Nicolas Sarkozy ont annoncé qu'ils allaient contester cette décision. L’ex-patron des Républicains est accusé d'avoir « tenté d'obtenir en 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert », alors haut magistrat à la Cour de cassation, dans une procédure où il demandait la restitution de ses agendas saisis dans l'affaire Bettencourt.

On apprend de la même source que l’avocat de Nicolas Sarkozy, « Thierry Herzog, et l'ex-magistrat Gilbert Azibert» ont également été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour "corruption active" et "trafic d'influence", mais aussi pour "violation du secret professionnel".

L’ancien président français a clairement du mal à se frayer un chemin dans cette forêt dense de procédures judiciaires intentées contre lui dans son pays. Récemment mis en garde à vue dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2017, Nicolas Sarkozy est cerné de partout et la case prison semble lui tendre les bras.