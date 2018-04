Côte d'Ivoire/Liberia : Après Paris, George Weah en visite à Abidjan

George Weah sera en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril prochains. Cette information a été donnée ce jeudi 29 mars par le porte-parole du gouvernement.

George Weah en visite d'amitié chez Alassane Ouattara

Le Liberia et la Côte d'Ivoire sont deux pays frontaliers qui ont connu des relations en dents de scie. Mais passées les bisbilles, les présidents libériens et ivoiriens se sont visiblement engagés à entretenir des relations de bon voisinage et surtout à renforcer leur coopération bilatérale.

A l'instar l'ancien présidente Ellen Johnson Sirleaf qui avait une bonne entente avec son homologue ivoirien, George Weah veut également suivre cette voie tracée par ses prédécesseurs. C'est ainsi qu'il a entrepris d'effectuer une « visite de d'amitié et de travail » aux autorités ivoiriennes les mercredi et jeudi prochain.

Cette annonce a été faite par Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, lors du communiqué final sanctionnant le Conseil des ministres de ce jeudi.

« Le mercredi 4 et le jeudi 5 avril 2018, nous aurons la visite officielle de travail du président libérien, Georges Weah, en Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué, avant de préciser : « Il s’agit d’une visite d’amitié et de travail du président libérien Georges Weah en Côte d’Ivoire. »

Pour sa toute première visite officielle sur les bords de la lagune Ébrié depuis son élection à la présidence du Liberia, l’ancienne gloire du football mondial entend mettre les bouchées doubles pour capitaliser son voyage.

Il s'agit avant tout pour lui d'exprimer sa gratitude vis-à-vis du président Alassane Ouattara qui lui a apporté son soutien, non seulement lors de sa conquête du pouvoir, mais aussi et surtout pendant son investiture le 22 janvier dernier à Monrovia. Par ailleurs Mister George espère profiter de l'expérience et des sages conseils de son homologue ivoirien pour booster l'économie de son pays et améliorer le quotidien de ses compatriotes.

Bien qu'absent à l'Africa Ceo Forum qui s'est tenu à Abidjan les 26 et 27 mars, où il était attendu en tant qu'invité d'honneur, Weah affiche pourtant sa détermination à nouer des partenariats avec des entreprises et autres hommes d'affaires afin d'investir au Liberia.

Notons que cette visite du président Libérien intervient après celle effectuée en France où il a été reçu par le président Emmanuel Macron et plusieurs autres personnalités françaises.